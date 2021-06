Stworzony z myślą o potrzebach

O poszczególnym akcesorium zestawu karpiowego każdy decyduje indywidualnie i według własnych preferencji. Są jednak elementy, w które powinien zaopatrzyć się każdy wędkarz, a odpowiedni namiot jest jednym z nich. Warto zwrócić uwagę na elementy takie jak tkanina, z której został wykonany, wybierając te z wodoodpornego materiału, odpornego na przetarcia, tak jak Namiot Trakker. Odpinana podłoga ułatwia suszenie i czyszczenie, poza tym charakteryzuje się on przemyślanym systemem wentylacji i łatwym montażem.

Namiot Trakker - dodatkowe akcesoria

Ze względu na zróżnicowane sposoby wędkowania, a także potrzeby i preferencje każdego karpiarza Namiot Trakker można dowolnie udoskonalać. Dodatkowe akcesoria i wyposażenie pozwala idealnie przystosować go do swoich wymagań. Wśród nich wymienić można moskitiery, chroniące przed owadami, daszek, narzutę, a także elementy ocieplenia, czy zwiększenia odporności na wodę. W sprzedaży dostępne są również maty podłogowe, mocowania do wędziska, taśmy, szpilki i o wiele więcej propozycji.